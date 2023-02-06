Украина национализировала заводы и агрохолдинг подсанкционного российского олигарха Чемезова: стоимость активов - 2 млрд гривен

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российским олигархам Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову. Стоимость переданного Украине имущества составляет не менее 2 млрд грн, передает УНН со ссылкой на СБУ.

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“По материалам Службы безопасности Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в государственную собственность Украины предприятий, принадлежавших российским олигархам Михаилу Шелкову и Сергею Чемезову. Решение суда касается Демуринского горно-обогатительного комбината, оптового производителя труб ООО “ВСМПО Титан”, компании по торговле металлами ООО “Тай-Минералс” и агрохолдинга “Инвест Агро”, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что стоимость переданного Украине имущества составляет по меньшей мере 2 млрд грн.

“Установлено, что Чемезов и Шелков, которые входят в ближайшее окружение военно-политического руководства рф, управляли украинскими предприятиями через российского монополиста по производству титана ПАО „Корпорация ВСМПО-АВИСМА“. Эта компания входит в структуру военно-промышленного комплекса страны-агрессора и участвует в процессах производства вооружений для оккупационных группировок”, — информирует СБУ.

В СБУ отмечают, что после начала полномасштабного вторжения Шелков и Чемезов хотели скрыть свое отношение к украинским активам.

“Для этого пытались передать формальное управление компаниями подконтрольным коммерческим структурам в Днепропетровской и Сумской областях. Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили сделки, своевременно их заблокировали и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против гендиректора российской корпорации “Ростех” Сергея Чемезова.

Испания арестовала яхту российского олигарха Чемезова стоимостью 140 млн долларов.