Решение, продиктованное интересами страны: депутаты группы "Відновлення України" поблагодарили своего лидера

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Народные депутаты, входящие в состав группы “Відновлення України”, опубликовали на своей странице в сети Фейсбук заявление по случаю сложения депутатского мандата Сопредседателем группы Игорем Абрамовичем, передает УНН.

Детали

В опубликованном заявлении депутаты утверждают, что с пониманием и уважением восприняли принятое их лидером решение, отметив что такое решение “продиктовано интересами Украины”.

Также депутаты выразили Игорю Абрамовичу благодарность за титанические усилия, которые тот приложил на этапе создания и налаживания системной работы их депутатского объединения.

В заявлении также отмечается, что группа остается монолитной командой единомышленников, которые уверенно продолжат начатое совместное движение на пути к приближению победы и восстановлению страны.

Напомним, депутатская группа “Відновлення України” была создана 22 мая 2022 года народными депутатами Украины Игорем Абрамовичем (бывший член ОПЗЖ, который вышел из фракции в первый день полномасштабного вторжения) и Максимом Ефимовым (экс-депутат группы “Довіра”). После сложения И.Абрамовичем депутатских полномочий состав группы насчитывает 18 нардепов.