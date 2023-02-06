В Раде зарегистрировали представление о назначении Клименко министром внутренних дел

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В Верховной Раде зарегистрировано представление Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о назначении Игоря Клименко министром внутренних дел Украины. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, передает УНН.

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“В Верховной Раде Украины зарегистрировано представление Премьер-министра Украины Д.А. Шмыгаля о назначении Клименко Игоря Владимировича министром внутренних дел Украины”, — написал Мельничук.

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Василия Малюка на должность Председателя Службы безопасности Украины.

Ранее Арахамия сообщил, что в.и.о. министра внутренних дел Игоря Клименко и в.и.о. Службы безопасности Украины Василий Малюк будут назначены на постоянные должности.