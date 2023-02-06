Пенитенциарная служба Грузии обнаружила в вещах Саакашвили "запрещенный предмет"

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В вещах заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обнаружен "запрещенный предмет". Речь идет о купюре в 100 долларов, пишет "Новости Грузия" со ссылкой на Пенитенциарную службу Грузии.

Детали

Пенитенциарная служба заявила, что в вещах заключенного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили обнаружен "запрещенный предмет" - это оказалась купюра в 100 долларов. Она была в книге, которую он читал.

"...купюру обнаружили в результате обыска еще в марте прошлого года, но пенитенциарная служба решила сообщить об этом только сейчас, на заседании Тбилисского городского суда, в контексте "плохого поведения" Саакашвили.

Расследование до сих пор идет сразу по двум статьям УК - о хранении запрещенного предмета осужденным и о его передаче в пенитенциарное учреждение", - говорится в сообщении.

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Напомним

Саакашвили, который после окончания своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Саакашвили под охраной в тбилисской клинике “Вивамед” с мая.

По данным СМИ, заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в клинике "Вивамед", переводят в реанимацию.