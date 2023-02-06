Экс-пресофицера ГПСУ Плантовскую уволили с военной службы

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Экс-пресофицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванну Плантовскую, которая во время полномасштабной войны против Украины поехала отдыхать в Париж, уволили из рядов Государственной пограничной службы. Об этом журналисту УНН сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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«Уволили. Увольнение было в конце января в соответствии с законодательством Украины о воинских обязанностях и военной службе», - сказал Демченко.

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В начале января социальные сети вспыхнули из-за новости о скандальном отдыхе пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванны Плантовской. Военнослужащая во время полномасштабной войны против Украины поехала отдыхать в Париж. Плантовская активно демонстрировала кадры из отпуска в социальных сетях, что вызвало возмущение среди украинцев.

Как сообщали СМИ после этого скандала ее перевели из Одессы в Житомир.