Суд в Грузии отказался освобождать Саакашвили по состоянию здоровья

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Судья Тбилисского городского суда отказался удовлетворить ходатайство адвокатов об отсрочке наказания и освобождении Михаила Саакашвили по состоянию здоровья, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

Детали

Как пишет "Грузия Оnline", это решение огласил судья Георгий Аревадзе. Тем самым Аревадзе не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили.

Решение судьи вызвало недовольство родственников и сторонников бывшего президента.

На сегодняшнем заседании стороны провозгласили заключительные речи, после чего судья огласил решение.

Представители пенитенциарной службы не согласились с ходатайством адвокатов Саакашвили и, как заявил юрист Ника Абрамишвили, ходатайство не должно быть удовлетворено.

По словам Абрамишвили, поданное суду заключение не содержало достоверной информации о тяжести болезни осужденного Михаила Саакашвили и не могло служить основанием для отсрочки отбывания наказания.

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Со своей стороны, адвокаты сегодня призвали судью удовлетворить их ходатайство и вынести справедливое решение. Шалва Хачапуридзе напомнил Георгию Аревадзе, что спасение жизни третьего президента находилось в руках судьи.

По объяснению адвокатов, судья своим решением мог сыграть историческую роль и заложить основу для великого примирения.

Исходя из состояния здоровья, Михаил Саакашвили ни на заседании, ни на оглашении решения не присутствовал и дистанционно.

Для справки, с ходатайством об отсрочке или освобождении от наказания бывшего президента Грузии в суд обратились адвокаты Саакашвили. Это ходатайство судья Георгий Аревадзе рассматривает около двух месяцев.

Напомним

Саакашвили, который после окончания своего президентского срока в Грузии жил и работал в Украине, тайно вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов осенью 2021 года, после чего был задержан и заключен в тюрьму.

Состояние здоровья политика сильно ухудшилось после двух голодовок. Саакашвили под охраной в тбилисской клинике “Вивамед” с мая.

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По данным СМИ, заключенного третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в клинике "Вивамед", переводят в реанимацию.