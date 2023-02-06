Украина отправит в Турцию несколько десятков спасателей - МИД

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украина отправит несколько десятков спасателей в Турцию, где произошло разрушительное землетрясение. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Мы имели консультации с Министерством внутренних дел по этому поводу. Мы никогда ничего не делаем такого, чтобы вредило интересам Украины. Поэтому такое количество – несколько десятков – украинских спасателей сможет помочь Турции – нашему соседу, нашему другу, – не подорвав возможности спасательных служб в Украине", - сказал министр.

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Также Кулеба добавил, что сейчас МИД получил более 20 обращений от граждан Украины, которые не могут выйти на связь со своими родственниками в Турции, поэтому "ведомство ищет выходы на них по своим каналам".

"По состоянию на сейчас у нас нет информации о пострадавших, но пока разбираются завалы, информация будет обновляться", - резюмировал Кулеба.

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Дополнение

Союзник по НАТО Турция попросила международную помощь после разрушительного землетрясения. Члены Альянса мобилизуют поддержку.

Зеленский заявлял, что Украина готова предоставить Турции необходимую помощь для преодоления последствий разрушительного землетрясения.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал, что сейчас есть 24 обращения об отсутствии связи с гражданами Украины, проживающими в зоне стихийного бедствия в Турции. Информация о наличии украинцев среди жертв землетрясения пока не поступала.