Украинским чиновникам запретили летать на вертолетах до конца расследования авиакатастрофы в Броварах

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Украинским чиновникам запретили летать до конца расследования авиакатастрофы в Броварах. Об этом в эфире телемарафона сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, информирует УНН.

Детали

По его словам, сейчас продолжаются проверки всех вертолетов, которые есть в системе МВД.

"Система безопасности полностью пересмотрена. Те вертолеты, Airbus 225... На данный момент они все находятся на аэродромах, работают соответствующие специалисты. Этот процесс затянется еще на какое-то время. Возможно, на месяц или на два, пока мы не установим с иностранными специалистами, что они безопасны. Если, конечно, рассматривать версию, что это неисправность, например, вертолета", - сказал Клименко.

Он добавил, что руководители могут пользоваться только автотранспортом.

"Мы запретили сейчас передвигаться руководителям на вертолетах, только автомобильным транспортом, пока не будет закончено расследование и мы точно не будем знать причин этой авиакатастрофы", - добавил он.

Ранее

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли.

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