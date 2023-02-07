Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 39,99 -0,1865 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Эмбарго на российскую нефть: повлияет ли это на стоимость бензина
Эмбарго на российскую нефть: повлияет ли это на стоимость бензина
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11595

Зеленский анонсировал назначение руководителей "с военным опытом" в приграничные и прифронтовые регионы

Зеленский анонсировал назначение руководителей "с военным опытом" в приграничные и прифронтовые регионы

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение в приграничных и прифронтовых областях руководителей с военным опытом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

Цитата

“Усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов — приграничных особенно и прифронтовых — назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от имеющихся сейчас угроз”, — сказал он.

Зеленский добавил, что о каждом таком решении будет информировать.

“В целом стоит отметить, что мы будем сочетать полученный нашими людьми опыт защиты Украины — военный опыт — с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной власти”, — отметил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки уделили внимание позициям Сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.

Источник: УНН
Теги: Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.