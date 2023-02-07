Зеленский анонсировал назначение руководителей "с военным опытом" в приграничные и прифронтовые регионы

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал назначение в приграничных и прифронтовых областях руководителей с военным опытом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

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“Усиливаем наши управленческие позиции. В ряде регионов — приграничных особенно и прифронтовых — назначаем руководителей с военным опытом. Тех, кто может проявить себя наиболее эффективно в защите от имеющихся сейчас угроз”, — сказал он.

Зеленский добавил, что о каждом таком решении будет информировать.

“В целом стоит отметить, что мы будем сочетать полученный нашими людьми опыт защиты Украины — военный опыт — с конкретной управленческой работой на должностях в местной и центральной власти”, — отметил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Члены Ставки уделили внимание позициям Сил обороны на Бахмутском направлении и обеспечению их необходимым вооружением и боеприпасами.