СМИ: в Швейцарии растет количество сторонников разрешения на реэкспорт оружия в Украину

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Швейцария может отказаться от многолетнего статуса нейтралитета и разрешить экспорт оружия в Украину. К соответствующему решению швейцарских политиков подталкивают представители оборонно-промышленного комплекса и настроения в обществе. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что покупатели швейцарского оружия юридически не имеют права реэкспортировать его и это ограничение, по мнению некоторых представителей оружейной промышленности страны, сейчас вредит торговле. Призывы европейских соседей Швейцарии разрешить такие поставки в Киев становятся все громче на фоне усиления российского наступления, из-за чего два парламентских комитета по вопросам безопасности рекомендовали смягчить правила торговли оружием.

“Мы хотим быть нейтральными, но мы являемся частью западного мира”, — заявил Тьерри Буркарт, лидер правоцентристской партии FDP, который подал в правительство предложение разрешить реэкспорт оружия в страны “с подобными швейцарским демократическими ценностями”.

Швейцарский нейтралитет в отношении непоставки оружия воюющим странам действует с 1815 года и был закреплен договором 1907 года. В стране действует отдельное эмбарго на продажу оружия Украине и россии.

“Мы не должны иметь право вето, чтобы останавливать других от помощи Украине. Если мы это сделаем, мы поддержим россию, которая не занимает нейтральную позицию. Другие страны хотят поддержать Украину и сделать что-то для безопасности и стабильности Европы. Они не могут понять, почему Швейцария должна сказать „нет“”, — сказал Буркарт для Reuters.

Кроме этого издание пишет, что недавно опубликованный опрос социологической компании Sotomo показал, что 55% респондентов в Швейцарии поддерживают разрешение на реэкспорт оружия в Украину. Reuters отмечает, что этот вопрос разделил правую Швейцарскую народную партию (SVP), крупнейшую партию нижней палаты парламента, которая традиционно решительно защищала нейтралитет.

“Разрешение на поставки оружия в страну, которая участвует в вооруженном конфликте, разрушит основу мира и процветания в нашей стране”, — сказал депутат от SVP Дэвид Цубербюлер.

Другой член партии Вернер Зальцманн, заседающий в верхней палате парламента, не согласился с ним, выражая беспокойство относительно сопутствующего ущерба для швейцарского оборонного сектора от политики нейтралитета. Наличие мощной оружейной промышленности идет бок о бок с традицией нейтралитета Швейцарии, но этот баланс может оказаться под угрозой, заявили в отраслевой ассоциации SwissMem.

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“Некоторые из наших членов потеряли контракты или больше не инвестируют в Швейцарию из-за нынешних ограничений. Нынешняя ситуация ослабляет нашу политику безопасности, подрывает доверие к нашей внешней политике и наносит ущерб нашим компаниям. Пришло время меняться”, — сказал директор SwissMem Штефан Брупбахер.