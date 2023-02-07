Инцидент с аэростатом не способствует улучшению отношений между США и Китаем - Белый дом

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Инцидент с китайским аэростатом в небе США не способствует улучшению отношений между Вашингтоном и Пекином, но в Белом доме и в дальнейшем считают необходимым усиливать диалог, заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, информирует УНН.

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"Очевидно, что этот инцидент не помог процессу (улучшения отношений – ред.). Для госсекретаря Блинкена сейчас просто неуместно посещать Пекин на фоне такого вопиющего нарушения нашего суверенного воздушного пространства", - сказал Кирби.

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Он добавил, что отношения между США и КНР и до этого случая были напряженными. Кирби добавил, что в Вашингтоне считают, что сейчас – не время для дискуссий с глазу на глаз, чтобы обсуждать широкие дипломатические вопросы. Поэтому, отметил он, глава Госдепартамента отправится в Пекин, когда наступит подходящий момент.

При этом Кирби отметил, что в подходах президента США Джо Байдена ничего не изменилось: отношения между Соединенными Штатами и Китаем остаются очень важными – очевидно, одними из самых значимых в современном мире.

"Президент продолжает рассматривать это как стратегическую конкуренцию", – сказал представитель администрации.

Он подчеркнул, что Вашингтон не стремится к конфликту с Пекином, и в этом плане также ничего не изменилось.

Напомним

Соединенные Штаты Америки сбили подозрительный китайский аэростат после того, как он пересек важные военные объекты по всей Северной Америке.