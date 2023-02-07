Президент Евросовета пригласил Зеленского на саммит в Брюссель

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Председатель Европейского Совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите лидеров стран Европейского Союза, сообщил его представитель Баренд Лейтс в Twitter, передает УНН.

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“Председатель Европейского Совета пригласил президента Владимира Зеленского лично принять участие в предстоящем саммите Европейского совета”, — написал Лейтс.

Известно, что саммит лидеров ЕС состоится в Брюсселе 9-10 февраля.

По соображениям безопасности подробная информация не предоставляется.

Дополнение

Единственным зарубежным визитом Зеленского после вторжения россии в Украину стала поездка в Вашингтон в декабре 2022 года, где он провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил на совместном заседании Конгресса.