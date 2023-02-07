Байден объяснил, почему против отправки Украине F-16

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент США Джо Байден объяснил, почему против отправления истребителей F-16 Украине - считает, что они должны оставаться в стране. Его слова приводит пресс-служба Белого дома, пишет УНН.

Цитата

На вопрос, почему он против отправки F-16 в Украину, Байден ответил: «Потому что мы должны держать их здесь. Это совсем другая ситуация».

Дополнение

Президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна не намерена поставлять Украине истребители F-16. Позже уточнил, что будет обсуждать с Президентом Владимиром Зеленским последние запросы Украины на современное вооружение.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.