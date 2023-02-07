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Байден объяснил, почему против отправки Украине F-16

Байден объяснил, почему против отправки Украине F-16

Джо Байден

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент США Джо Байден объяснил, почему против отправления истребителей F-16 Украине - считает, что они должны оставаться в стране. Его слова приводит пресс-служба Белого дома, пишет УНН.

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На вопрос, почему он против отправки F-16 в Украину, Байден ответил: «Потому что мы должны держать их здесь. Это совсем другая ситуация».

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Президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна не намерена поставлять Украине истребители F-16. Позже уточнил, что будет обсуждать с Президентом Владимиром Зеленским последние запросы Украины на современное вооружение.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО.

Источник: УНН
Теги: США, оружие, Украина, военная помощь, истребители, война, Джо Байден
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