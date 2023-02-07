россия умоляет о переговорах - Данилов

КИЕВ. 7 февраля. УНН. В россии пробуют сейчас понять, что достичь целей, которые они себе ставили по захвату Украины, у них нет никаких возможностей, поэтому на сегодня умоляют о переговорах. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Radio NV, передает УНН.

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«Сегодня путин ставит задачу полного захвата Луганской и Донецкой областей, никакой тайны в этом нет. Более того, они пробуют сейчас понять, что достичь тех (целей - ред.), которые они себе ставили по захвату нашей страны, у них нет никаких возможностей. Поэтому на сегодня умоляют. Берут целый пул переговорщиков. Они сейчас ведут огромную работу с определенными группами, чтобы они вступили в переговоры. Уже и Бразилия, и кого только нет в посредничестве - «давайте будем договариваться, чтобы как-то решить этот вопрос», - рассказал Данилов.

Детали

Он отметил, что у Украины условия довольно простые, Президент их сформулировал.

«Четыре требования, которые мы сегодня выдвигаем российской федерации. Освободить все наши территории, которые на сегодня являются временно оккупированными. Ответственность через трибунал тех людей, которые все это затеяли, которые убивают детей, пожилых людей, женщин, которые к военному делу не имеют никакого отношения. Гарантии безопасности нашей страны - обязательно. И ответственность - это четвертый фактор», - сказал Данилов.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не совсем понимает, с кем говорить в россии и о чем. Он считает, что нет уверенности, что российский диктатор владимир путин жив.