Комитеты Рады поддержали назначение Клименко главой МВД, а Малюка - главой СБУ

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Профильные комитеты рекомендовали Верховной Раде назначить Игоря Клименко министром внутренних дел Украины, а также поддержать назначение главой Службы безопасности Украины Василия Малюка, о чем сообщили из парламента, информирует УНН.

Детали

Как сообщил член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов в Telegram, "правоохранительный комитет Верховной Рады Украины на своем заседании принял решение рекомендовать парламенту назначить Клименко Игоря Владимировича - министром внутренних дел Украины". По его словам, голоса разделились так: "за" - 18, воздержался - 1, "против" - 0.

При этом на сайте парламента в заключении к соответствующему проекту постановления отмечается, что комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по результатам обсуждения "постановил рекомендовать Верховной Раде Украины поддержать назначение Малюка Василия Васильевича на должность председателя Службы безопасности Украины".

Ранее

Зеленский внес в ВР проект постановления о назначении Малюка главой СБУ.

Перед этим из "Слуги народа" сообщали, что и.о. министра внутренних дел Игоря Клименко и и.о. Службы безопасности Украины Василий Малюк будут назначены на постоянные должности.