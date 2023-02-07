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Зеленский подписал указ о помощи пострадавшей от землетрясения Турции

Зеленский подписал указ о помощи пострадавшей от землетрясения Турции

Владимир Зеленский

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турецкой Республике, сообщается на сайте Главы государства, пишет УНН.

Детали

Соответствующий указ №61/2023 от 7 февраля направлен на оказание гуманитарной помощи Турции "с целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения".

Кабинету министров Украины поручено обеспечить предоставление гуманитарной помощи Турецкой Республике.

Дополнение

Деталей, что будет предусматривать помощь, не приводится.

Впрочем, накануне сообщалось, что Украина отправит в Турцию несколько десятков спасателей.

Контекст

Турцию 6 февраля всколыхнуло мощное землетрясение, которое ощутили в соседних странах. Значительно пострадала также Сирия. Землетрясения затем повторились, ощущались и афтершоки более слабой силы. Количество погибших превысило 4800 человек.

Источник: УНН
Теги: Украина, гуманитарная помощь, землетрясение, указы, Турция, помощь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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