Зеленский подписал указ о помощи пострадавшей от землетрясения Турции

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турецкой Республике, сообщается на сайте Главы государства, пишет УНН.

Детали

Соответствующий указ №61/2023 от 7 февраля направлен на оказание гуманитарной помощи Турции "с целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения".

Кабинету министров Украины поручено обеспечить предоставление гуманитарной помощи Турецкой Республике.

Дополнение

Деталей, что будет предусматривать помощь, не приводится.

Впрочем, накануне сообщалось, что Украина отправит в Турцию несколько десятков спасателей.

Контекст

Турцию 6 февраля всколыхнуло мощное землетрясение, которое ощутили в соседних странах. Значительно пострадала также Сирия. Землетрясения затем повторились, ощущались и афтершоки более слабой силы. Количество погибших превысило 4800 человек.