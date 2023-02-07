Рада утвердила назначение Малюка главой СБУ

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада утвердила назначение главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, который до этого был исполняющим обязанности главы спецслужбы, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.

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"Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная Рада утвердила соответствующее представление Президента Украины", - сообщил Гончаренко.

Ранее

Зеленский внес в ВР проект постановления о назначении Малюка главой СБУ.

Профильные комитеты рекомендовали Верховной Раде назначить Игоря Клименко министром внутренних дел Украины, а также поддержать назначение главой Службы безопасности Украины Василия Малюка.