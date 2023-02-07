Новости: Политика
7 февраля 2023, 11:16 • Юлия Шрамко • 5100
Рада утвердила назначение Малюка главой СБУ
Василий Малюк
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада утвердила назначение главой Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка, который до этого был исполняющим обязанности главы спецслужбы, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Главой СБУ назначен генерал Василий Малюк. Верховная Рада утвердила соответствующее представление Президента Украины", - сообщил Гончаренко.
Ранее
Зеленский внес в ВР проект постановления о назначении Малюка главой СБУ.
Профильные комитеты рекомендовали Верховной Раде назначить Игоря Клименко министром внутренних дел Украины, а также поддержать назначение главой Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Источник: УНН
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