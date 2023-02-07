Украина на Мюнхенской конференции будет продвигать предоставление дальнобойных ракет и боевых самолетов

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три приоритетные темы, которые Украина в этом году будет продвигать на Мюнхенской конференции по безопасности: поставки дальнобойных ракет и боевых самолетов для Украины, членство нашего государства в НАТО и будущее россии. Его заявление цитирует МИД, сообщает УНН.

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“Эта Мюнхенская конференция по безопасности будет очень важной. На ней соберутся ключевые фигуры в вопросах евроатлантической безопасности. В центре внимания будут темы, которые непосредственно касаются безопасности Украины, Европы и мира в целом”, - заявил Кулеба.

Кулеба напомнил, что год назад именно на Мюнхенской конференции по безопасности Президент Украины Владимир Зеленский выступил с программной речью, в которой в частности призвал предоставить Украине оружие.

“В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции по безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая - это поставки дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями. Будем также говорить о членстве Украины в НАТО и вообще о будущем россии”, - рассказал Кулеба.

Дополнение

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что вопрос поставки истребителей Украине пока не стоит на повестке дня.