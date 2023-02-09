Президент Украины о встрече с Макроном и Шольцом: верю, что сегодня мы усилим наше единство

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Елисейском дворце встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Он выразил надежду на усиление единства с Украиной со стороны Франции и Германии, передает УНН.

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"Прибыл в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Верю, что сегодня мы усилим наше единство!", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что действенное континентальное союзничество в Европе – это потребность всех европейцев.

"Скорее закончить российскую агрессию – это самое рациональное, что может быть. Чем раньше Украина получит дальнобойное оружие, чем раньше наши пилоты получат современные самолеты, чем крепче будет наша танковая коалиция, тем быстрее закончится российская агрессия, и мы вернем Европе уверенный мир", - подчеркнул Зеленский.

Напомним

После визита в Великобританию и встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Риши Сунаком президент Зеленский прибыл в Париж на самолете Королевских ВВС A321.