Франция поможет Украине в построении мира - Макрон

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Франции в установлении справедливого мира, передает УНН.

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“Украина может рассчитывать на нас в построении мира. Предложенный вами план — основа для дискуссий на пути, что должно привести нас к международной мирной конференции”, — подчеркнул Макрон и добавил, что будущий мир должен принести Украине и ее народу справедливость.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Он выразил надежду на усиление единства с Украиной со стороны Франции и Германии.