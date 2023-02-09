Резников встретился с министром обороны Литвы

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников провел в Украине встречу с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook Резникова.

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“Имел честь принимать с визитом моего отважного литовского друга и коллегу Арвидаса Анусаускаса на юге Украины. Он был первым из министров обороны, который посетил нас во время крупномасштабной войны еще в марте прошлого года”, — отметил Резников.

Также по его словам они согласовали дальнейшие шаги для победы над страной-террористом.

Напомним

Министр обороны Алексей Резников обсудил со своим немецким коллегой Борисом Писториусом варианты ускорения производства боеприпасов для Украины, в частности – систем противовоздушной обороны.