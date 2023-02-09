россия не должна выиграть эту войну - Шольц

КИЕВ. 9 февраля. УНН. россия не должна выиграть эту войну, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН.

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Шольц заявил, что Германия будет продолжать оказывать военную помощь Украине “столько, сколько ей потребуется”.

“россия не должна выиграть эту войну”, — подчеркнул Шольц.

Он также добавил, что Зеленский собирается на саммит ЕС, который состоится в четверг, 9 февраля в Брюсселе, Бельгия и станет сильным сигналом солидарности.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Он выразил надежду на усиление единства с Украиной со стороны Франции и Германии.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Франции в установлении справедливого мира.