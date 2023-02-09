Пентагон: участники "Рамштайна-9" предметно обсудят потребности Украины

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Представитель минобороны США генерал Патрик Райдер выразил ожидание, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины сосредоточится на обсуждении неотложных потребностей ВСУ накануне годовщины полномасштабного вторжения россии, передает УНН.

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“Обсуждения на следующей неделе (в формате „Рамштайн“ — ред.) будут сосредотачиваться на самых насущных потребностях Украины в сфере безопасности, особенно с учетом приближения годовщины незаконного вторжения россии”, — сказал он.

Детали

Райдер добавил, что ожидаются анализ достигнутого прогресса, а также “очень предметные” обсуждения относительно того, что нужно сделать для помощи Украине в будущем.

При этом он подчеркнул, что в вопросе вероятных поставок американских самолетов в Украину он не имеет официальных анонсов, но по его словам, США будут продолжать тесные консультации с украинцами, международными союзниками и партнерами, чтобы определить наиболее актуальные потребности в сфере безопасности.

Также Райдер подтвердил, что учения украинских военных в немецком Графенвере будут продолжаться еще несколько недель. По его словам, американское командование готово продолжить обучение для последующих подразделений из Украины.

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