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Пентагон: участники "Рамштайна-9" предметно обсудят потребности Украины

Пентагон: участники "Рамштайна-9" предметно обсудят потребности Украины

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Представитель минобороны США генерал Патрик Райдер выразил ожидание, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины сосредоточится на обсуждении неотложных потребностей ВСУ накануне годовщины полномасштабного вторжения россии, передает УНН.

Цитата

“Обсуждения на следующей неделе (в формате „Рамштайн“ — ред.) будут сосредотачиваться на самых насущных потребностях Украины в сфере безопасности, особенно с учетом приближения годовщины незаконного вторжения россии”, — сказал он.

Детали

Райдер добавил, что ожидаются анализ достигнутого прогресса, а также “очень предметные” обсуждения относительно того, что нужно сделать для помощи Украине в будущем.

При этом он подчеркнул, что в вопросе вероятных поставок американских самолетов в Украину он не имеет официальных анонсов, но по его словам, США будут продолжать тесные консультации с украинцами, международными союзниками и партнерами, чтобы определить наиболее актуальные потребности в сфере безопасности.

Также Райдер подтвердил, что учения украинских военных в немецком Графенвере будут продолжаться еще несколько недель. По его словам, американское командование готово продолжить обучение для последующих подразделений из Украины.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Пентагон
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