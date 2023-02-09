Новости: Политика
9 февраля 2023, 04:01 • Юлиана Росковинская • 53535
Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Макрона.
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“Дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность”, — написал Макрон.
Макрон отметил, что Украина никогда не будет одинокой, поскольку она борется за мир и несет ценности Европейского союза, а также гарантировал, что страна может рассчитывать на Францию.
Дополнение
Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Франции в установлении справедливого мира.
Источник: УНН
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