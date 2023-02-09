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Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

Макрон наградил Зеленского орденом Почетного легиона

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон наградил президента Украины Владимира Зеленского орденом Почетного легиона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Макрона.

Цитата

“Дань уважения Украине и ее народу. Почет тебе, дорогой Владимир, за твое мужество и преданность”, — написал Макрон.

Макрон отметил, что Украина никогда не будет одинокой, поскольку она борется за мир и несет ценности Европейского союза, а также гарантировал, что страна может рассчитывать на Францию.

Дополнение 

Президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Париже заявил, что Украина может рассчитывать на помощь Франции в установлении справедливого мира.

Источник: УНН
Теги: Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
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