россия не может и не должна победить - Макрон

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что россия не должна победить в войне, которую развязала против Украины. Об этом он сказал во время пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским и канцлером Германии Олафом Шольцем в Париже накануне, сообщает УНН со ссылкой на RFI.

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«Мы поддерживаем Украину. Твердо. И с решимостью сопровождать ее к победе и восстановлению ее законных прав… Мы будем продолжать усилия в плане оборонных поставок» (в соответствии с «оперативными потребностями»), - заявил французский президент.

Макрон также отметил, что Украина до победы может рассчитывать на поддержку Франции и других европейских союзников, а «россия не может и не должна победить».

Детали

Президент Франции еще раз поддержал «мирный план из 10 пунктов», который Зеленский предложил еще на ноябрьском саммите Большой двадцатки. Среди пунктов плана — полный вывод российских войск со всей украинской территории (включая Крым) и обеспечение гарантий безопасности Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц тоже заверил Зеленского, что союзники будут поддерживать его страну, в том числе в военном отношении, «столько, сколько потребуется» для отражения российского вторжения. «Мы привержены Украине (…) и мы также поддерживали Украину финансовой помощью, гуманитарной помощью и вооружением, тяжелой артиллерией, зенитной обороной и, совсем недавно, (решением о) поставке боевых танков, и мы будем продолжать делать это до тех пор, пока это необходимо», - заверил канцлер Германии.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом. Он выразил надежду на усиление единства с Украиной со стороны Франции и Германии.