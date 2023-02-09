Путина не беспокоит эскалация. Мы должны ответить на это, – конгрессмен-демократ Майк Куигли

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Американские конгрессмены обеих партий готовы поддерживать Украину в противостоянии Российской Федерации. Об этом представители республиканцев и демократов заявили во время Украинской недели в Вашингтоне.

«Во время поездки в Украину я понял, о чем говорят украинцы, когда говорят: «Вы удивитесь, как быстро вы учитесь, когда на кону ваша Родина. … Мы начинали финансировать и оказывать помощь, исходя из прогнозов партизанской войны, потому что мы думали, что эта война скоро закончится. К сожалению, сейчас мы находимся в разгаре жестокой долгосрочной войны. И Путина не беспокоит эскалация. Он делает то, что считает нужным, чтобы выиграть войну. Мы должны ответить на это», – отметил конгрессмен-демократ Майк Куигли, отвечая на вопрос о сроках обучения украинских военных.

«Мы собираемся и дальше поддерживать украинцев. Мы будем настаивать на каждом долларе, который им нужен на гуманитарную и военную помощь, на военное оборудование, чтобы они могли защитить свою страну. Я также хочу отвергнуть этот нарратив, продвигаемый некоторыми радикальными политиками, что каким-то образом Украина даже отдаленно несет ответственность за эту войну, или за это отвечает кто-либо другой, кроме Владимира Путина и военных преступников его режима. Поэтому мы и дальше будем поддерживать Украину»,– говорит конгрессмен-республиканец Брайян Фицпатрик.

Украинская неделя в Вашингтоне собрала конгрессменов, сенаторов, представителей общественных и религиозных организаций, уважаемых гостей из многих стран мира. Участниками мероприятий также стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, капеллан Конгресса США Маргарет Киббен, герой Украины боец Нацгвардии Дмитрий Финашин, украинские политики и артисты.

«Событие этого года стало мощным импульсом на весь 2023 год ради усиления партнерства между Украиной и США. Особенно важна работа и обращение к тем группам американского общества, которые испытывают определенную усталость или, возможно, не имеют аргументов, почему нужно помогать Украине. Наша цель – привлечь внимание американской общественности к этой войне и привлечь к поддержке»,– говорит соорганизатор Украинской недели в Вашингтоне Павел Унгурян.