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Зеленский обсуждал предоставление Украине истребителей и тяжелого вооружения на встрече с Шольцом и Макроном

Зеленский обсуждал предоставление Украине истребителей и тяжелого вооружения на встрече с Шольцом и Макроном

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в среду, 8 февраля, подтвердил запрос Украины на тяжелое вооружение и истребители. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Bild.

Цитата

"Франция и Германия обладают потенциалом, чтобы переломить ситуацию, и я так вижу наши сегодняшние переговоры. Чем быстрее мы получим тяжелое вооружение большой дальности, а наши пилоты получат современные самолеты… тем быстрее закончится российская агрессия", – сказал Зеленский во время ужина с Шольцем и Макроном.

Детали

Отмечается, что во время встречи французский президент повторил, что россия не должна выиграть войну против Украины, поэтому Париж и Берлин будут оказывать военную поддержку Киеву столько, сколько потребуется.

В свою очередь, Шольц заверил, что Украина принадлежит к европейской семье, и добавил, что Германия "стоит рядом с Украиной на пути к продвижению обороны собственной страны".

Напомним

В среду, 9 февраля, вечером Зеленский в Елисейском дворце встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Президент Франции наградил украинского коллегу орденом Почетного легиона.

Шольц на совместной пресс-конференции с Макроном и Зеленским подчеркнул, что россия не должна выиграть эту войну.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, война, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Олаф Шольц
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