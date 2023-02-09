Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на саммит, куда пригласили Зеленского

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Европейский совет 9-10 февраля собирается в Брюсселе на саммит, чтобы обсудить войну россии против Украины и поддержку ЕС Украины, экономику и миграцию, сообщает евроинститут, пишет УНН.

Детали

Лидеры ЕС обсудят последние события относительно агрессивной войны россии против Украины и продолжения поддержки Украины Евросоюзом. "ЕС и его страны-члены объединены в своей непоколебимой поддержке Украины и ее народа и на данный момент оказали Украине помощь на сумму 50 миллиардов евро", - отмечают в евроинституте.

Глава Европейского Совета Шарль Мишель пригласил Президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите лидеров стран Европейского Союза.

Зеленский накануне указал, что 8-9 февраля будет встречаться с лидерами ЕС.

Радио Свобода сообщает об очереди журналистов к зданию, где ждут прибытия Зеленского.

Дополнение

Это заседание Европейского совета состоится после 24-го саммита Украина-ЕС 3 февраля. Это был первый саммит, который состоялся после начала войны россии против Украины и после предоставления ЕС статуса кандидата Украине в июне 2022 года.