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Глава Европарламента официально анонсировала визит Зеленского

Глава Европарламента официально анонсировала визит Зеленского

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Европейского парламента Роберта Метсола официально сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский будет сегодня в Европарламенте, пишет УНН.

Цитата

"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что Президент Украины Владимир Зеленский будет в Европарламенте сегодня утром. Чтобы обратиться к людям Европы из Дома европейской демократии", - сообщила Метсола в Twitter.

Напомним

Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на саммит, куда пригласили Зеленского.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Владимир Зеленский
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