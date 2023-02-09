Глава Европарламента официально анонсировала визит Зеленского

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Европейского парламента Роберта Метсола официально сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский будет сегодня в Европарламенте, пишет УНН.

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"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что Президент Украины Владимир Зеленский будет в Европарламенте сегодня утром. Чтобы обратиться к людям Европы из Дома европейской демократии", - сообщила Метсола в Twitter.

Історичний день для Європи.



З гордістю повідомляю, що Президент України @ZelenskyyUA буде в @Europarl_UA сьогодні зранку.



Щоб звернутися до людей Європи з Дому європейської демократії.



— Roberta Metsola (@EP_President) February 9, 2023

Напомним

Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на саммит, куда пригласили Зеленского.