Новости: Политика
9 февраля 2023, 10:59 • Юлия Шрамко • 150780
Глава Европарламента официально анонсировала визит Зеленского
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Европейского парламента Роберта Метсола официально сообщила, что Президент Украины Владимир Зеленский будет сегодня в Европарламенте, пишет УНН.
Цитата
"Исторический день для Европы. С гордостью сообщаю, что Президент Украины Владимир Зеленский будет в Европарламенте сегодня утром. Чтобы обратиться к людям Европы из Дома европейской демократии", - сообщила Метсола в Twitter.
Історичний день для Європи.— Roberta Metsola (@EP_President) February 9, 2023
З гордістю повідомляю, що Президент України @ZelenskyyUA буде в @Europarl_UA сьогодні зранку.
Щоб звернутися до людей Європи з Дому європейської демократії.
Напомним
Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на саммит, куда пригласили Зеленского.
Источник: УНН
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