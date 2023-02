Президент Еврокомиссии встретила Зеленского в Брюсселе

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала Президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе, где 9-10 февраля проходит саммит лидеров ЕС, и распространила фотографию с Зеленским, пишет УНН.

Цитата

"Добро пожаловать в Брюссель, уважаемый Зеленский. Сердце европейской семьи, к которой принадлежит Украина. Мы будем поддерживать Украину на каждом шагу на пути к нашему Союзу", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

На фото, опубликованном фон дер Ляйен, заметно и президента Франции Эммануэля Макрона, а также президента Европейского совета Шарля Мишеля.

Welcome to Brussels, dear @ZelenskyyUa



The heart of the European family, which Ukraine belongs.



We will support Ukraine every step of the way towards our Union. pic.twitter.com/eELXeZYmM5