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Саммит ЕС: Борель ожидает больше оружия для Украины

Саммит ЕС: Борель ожидает больше оружия для Украины

Жозеп Боррель

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что на саммите ЕС ожидает большей поддержки Украины, предоставления большего количества оружия. Об этом он сказал журналистам, прибыв на саммит 9 февраля, пишет УНН.

Цитата

"По Украине я буду участвовать в дебатах, вместе с Президентом Зеленским. Результатом будет, конечно, большая поддержка Украины, предоставление большего количества оружия, больше военной поддержки, больше финансовой поддержки, чтобы сделать Украину способной противостоять агрессии россии", – сказал Боррель.

Дополнение

Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на саммит, куда пригласили Зеленского.

Источник: УНН
Теги: ЕС, оружие, Украина, военная помощь, помощь, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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