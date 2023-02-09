Новости: Политика
9 февраля 2023, 11:49 • Юлия Шрамко • 32190
Зеленского приветствовали в Европарламенте под звуки гимна Украины
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского приветствовали в Европейском парламенте под звуки гимна Украины, сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, обнародовав в Twitter соответствующее видео, пишет УНН.
Цитата
"Гимн Украины приветствует Зеленского в Европарламенте", – написал Маасикас.
На видео видно, что рядом с Президентом стоит глава Европарламента Роберта Метсола.
Anthom of Ukraine welcomes @ZelenskyyUa in @Europarl_EN pic.twitter.com/jXVzRAYmHG— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 9, 2023
Ранее
Зеленский прибыл в Брюссель. Ранее он был приглашен на саммит лидеров ЕС, который проходит 9-10 февраля в Брюсселе.
Метсола анонсировала, что Зеленский будет в Европарламенте.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram