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Зеленского приветствовали в Европарламенте под звуки гимна Украины

Зеленского приветствовали в Европарламенте под звуки гимна Украины

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президента Украины Владимира Зеленского приветствовали в Европейском парламенте под звуки гимна Украины, сообщил посол ЕС в Украине Матти Маасикас, обнародовав в Twitter соответствующее видео, пишет УНН.

Цитата

"Гимн Украины приветствует Зеленского в Европарламенте", – написал Маасикас.

На видео видно, что рядом с Президентом стоит глава Европарламента Роберта Метсола.

Ранее

Зеленский прибыл в Брюссель. Ранее он был приглашен на саммит лидеров ЕС, который проходит 9-10 февраля в Брюсселе.

Метсола анонсировала, что Зеленский будет в Европарламенте.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, ЕС, Украина, Владимир Зеленский
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