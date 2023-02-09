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Саммит ЕС: глава Евросовета анонсировал обсуждение военной и политической поддержки Украины

Саммит ЕС: глава Евросовета анонсировал обсуждение военной и политической поддержки Украины

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что нынешний саммит ЕС, который состоится с участием Президента Украины Владимира Зеленского, исключителен и чрезвычаен, на нем обсудят военную и политическую поддержку Украины, которую ЕС может оказать "в течение следующих недель и месяцев". Об этом он сказал журналистам, прибыв на саммит 9 февраля, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня саммит ЕС исключителен и чрезвычаен. Он впервые проходит с участием Президента Владимира Зеленского. Мы едины как никогда. Пришло время. Очень важно, чтобы мы помогали Украине с одной стороны военными средствами, с другой - политическими. Именно поэтому мы имеем возможность обсудить средства, которые мы имеем и можем задействовать в течение следующих недель и месяцев", - сказал Мишель.

Дополнение

Лидеры ЕС собираются в Брюсселе на саммит, куда пригласили Зеленского.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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