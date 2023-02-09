Новости: Политика
9 февраля 2023, 12:20 • Юлия Шрамко • 43110
Европарламент аплодируя стоя встретил Зеленского
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Европейский парламент встретил Президента Украины Владимира Зеленского аплодисментами стоя, пишет УНН.
Детали
Президент Зеленский появился в зале заседаний Европарламента.
Его встретили длительным аплодисментами.
Президент Украины Владимир Зеленский начал перед евродепутатами на официальном заседании в Брюсселе.
LIVE: President of Ukraine @ZelenskyyUA addresses the European Parliament ↓ https://t.co/65CvNBOu2Y— European Parliament (@Europarl_EN) February 9, 2023
Дополнение
Это его первый личный визит, ранее Президент Украины выступал в Европарламенте дистанционно.
Источник: УНН
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