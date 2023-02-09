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Европарламент аплодируя стоя встретил Зеленского

Европарламент аплодируя стоя встретил Зеленского

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Европейский парламент встретил Президента Украины Владимира Зеленского аплодисментами стоя, пишет УНН.

Детали

Президент Зеленский появился в зале заседаний Европарламента.

Его встретили длительным аплодисментами.

Президент Украины Владимир Зеленский начал перед евродепутатами на официальном заседании в Брюсселе.

Дополнение

Это его первый личный визит, ранее Президент Украины выступал в Европарламенте дистанционно.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Владимир Зеленский
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