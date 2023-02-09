Европарламент аплодируя стоя встретил Зеленского

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Европейский парламент встретил Президента Украины Владимира Зеленского аплодисментами стоя, пишет УНН.

Детали

Президент Зеленский появился в зале заседаний Европарламента.

Его встретили длительным аплодисментами.

Президент Украины Владимир Зеленский начал перед евродепутатами на официальном заседании в Брюсселе.

LIVE: President of Ukraine @ZelenskyyUA addresses the European Parliament ↓ https://t.co/65CvNBOu2Y — European Parliament (@Europarl_EN) February 9, 2023

Дополнение

Это его первый личный визит, ранее Президент Украины выступал в Европарламенте дистанционно.