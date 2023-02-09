Глава Европарламента призвала страны ЕС предоставить Украине системы дальнего действия и истребители

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Европейского парламента Роберта Метсола в начале выступления на заседании Европарламента с участием Президента Украины Владимира Зеленского призвала страны ЕС предоставить Украине системы дальнего действия и истребители, пишет УНН.

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"Теперь государства должны быстро рассмотреть как следующий шаг предоставление систем дальнего действия и истребителей, которые вам нужны для защиты свободы, которую многие считают само собой разумеющимся", - сказала Метсола.

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Метсола также указала, обращаясь к Зеленскому, что его лидерство с начала вторжения рф весь прошлый год вдохновляет "ваш собственный народ и всех остальных в каждом уголке мира".

Дополнение

Европейский парламент встретил Президента Украины Владимира Зеленского аплодисментами стоя.