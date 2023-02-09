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Для Украины европейский путь жизни - это путь домой, и поэтому я здесь – Зеленский в Брюсселе

Для Украины европейский путь жизни - это путь домой, и поэтому я здесь – Зеленский в Брюсселе

Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте подчеркнул, что для Украины ценности, которые наследует ЕС, являются "путем возвращения домой", и поэтому он прибыл в Брюссель - чтобы защитить путь домой всех украинцев и украинок, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Наша Европа, современная Европа дает миру европейский путь жизни, образ и правила жизни, когда каждый и каждое имеют значение. Когда государства стремятся быть социальными, а общества открытыми, когда разнообразие является ценностью в сочетании со справедливым равенством. Когда границы ненарушены, но их пересечение не ощущается, когда люди верят в завтра и готовы добыть в борьбе свое завтра... Это наша Европа, такие наши правила, такой наш путь жизни... И для Украины это way home - путь к своему дому. Сейчас я здесь, чтобы защитить наш путь домой, всех украинцев и украинок", – заявил он.

Напомним

Президента Украины Владимира Зеленского поздравили в Европейском парламенте под звуки гимна Украины.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский
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