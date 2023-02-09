Зеленский: угроза этой тотальной войны - диктатор с безумными запасами оружия

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте заявил, что угрозой в российско-украинской войне является российский диктатор владимир путин с безумными запасами оружия. Он добавил, что кремль воспринимает россиян лишь как "тела, способные нести оружие", передает корреспондент УНН.

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"Украину пытаются уничтожить тотальной войной, но зачем? Чтобы после украинского европейского образа жизни уничтожить европейский путь как таковой... для каждого из 27 стран ЕС. Мы это не позволим", - подчеркнул он.

Детали

Президент заявил, что война против Украины была развязана россией "не только за территорию в той или иной части Европы".

"Ее угроза - лишь то, что есть диктатор с бешеными запасами советского оружия и подпиткой оружием от других диктатур, в частности от иранского режима. Чтобы быть способными на эту войну, кремль абсолютно цинично, последовательно, год за годом уничтожал то, что мы видим в основе нашей Европы – священная ценность человеческой жизни была уничтожена и в россии”, – сказал Зеленский.

По его словам, для военно-политического руководства рф "никто не имеет значения, кроме родных и их кошельков".

"Все 140 миллионов граждан - только тела, способные нести оружие в Украину, на поле боя, держать других в повиновении или самим быть в повиновении", - подытожил он.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте подчеркнул, что для Украины ценности, которые наследует ЕС, являются "путем возвращения домой", и поэтому он прибыл в Брюссель - чтобы защитить путь домой всех украинцев и украинок.