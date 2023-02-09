Зеленский: мы защищаемся от величайшей антиеврейской силы современного мира

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня Украина и Европа борются против "величайшей антиевропейской силы", заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте и добавил, что победа в этой войне обеспечит мир и безопасность, передает корреспондент УНН.

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"Мы, украинцы, на поле боя вместе с вами. И я благодарю вас, что мы защищаемся вместе, и мы должны защититься. Мы делаем это не только для государств и общин Европы. Кем бы мы ни были, мы боремся против пренебрежения, где бы мы ни жили, мы всегда делаем ставку на добросовестность, о чем бы мы с вами не мечтали для своих детей и внуков - безусловным фоном для этих наших мечтаний является мир и безопасность", - подчеркнул Зеленский.

Детали

Президент подчеркнул, что только победа Украины будет "гарантировать каждую из общих европейских ценностей". Он обратился к представителям разных специальностей, подчеркнув, что "судьба Европы никогда не зависела только от политиков".

"Каждый и каждая из вас важны, каждый и каждая из вас сильны и способны повлиять на наш общий результат, на нашу общую победу", - подытожил Зеленский.

Он поблагодарил жителей Евросоюза, что поддержали Украину в борьбе с российской агрессией, а также помогли украинским беженцам и выходили на митинги с требованием оказать Киеву военную помощь. Кроме этого, он поблагодарил депутатов ЕС за то, что помогают "защищать украинский европейский путь жизни".

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте подчеркнул, что для Украины ценности, которые следует ЕС, являются "путем возвращения домой", и поэтому он прибыл в Брюссель - чтобы защитить путь домой всех украинцев и украинок.