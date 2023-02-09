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Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза - Зеленский

Побеждающая Украина будет членом побеждающего Евросоюза - Зеленский

Владимир Зеленский и Роберта Метсола

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте подчеркнул, что побеждающая Украина приближается к тому, чтобы стать полноправным членом ЕС. Он также заявил, что Европа "наконец-то освобождается" от зависимости от ископаемого топлива рф и влияния российских олигархов, передает УНН.

Детали

Президент напомнил, что в первые дни полномасштабного вторжения, а именно 1 марта 2022 года, Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. По его словам, это было "видение, которое мотивировало нас быть устойчивыми и оставаться на нашем пути".

Зеленский сообщил, что сегодня во время заседания Европейского совета, у него будет возможность поблагодарить глав государств-членов ЕС за поддержку страны, в частности за масштабную военную поддержку, которую блок оказал "впервые в истории" и подготовку, по его словам, "положительной" оценки внутренним реформам в защищаемой европейской стране".

Цитата

"Европа наконец-то освобождается от разрушительной зависимости от российского ископаемого топлива, очищается от коррупционного влияния российского олигархического бизнеса, защищается от инфильтрации агентов российских спецслужб, которые рассматривали Европу как место для охоты за оппонентами российской диктатуры... Впервые в своей истории ЕС готовит, я верю, положительную оценку внутренним реформам в европейской стране, которая защищается в этой тотальной войне и в то же время, воюя, модернизирует свои институты. Мы приближаемся, к Евросоюзу, Украина будет членом Евросоюза. Побеждающая Украина - членом Евросоюза, побеждающего Евросоюза", – подчеркнул Зеленский.

В конце выступления лидер поблагодарил депутатов Европарламента за поддержку страны и пригласил их посетить Украину.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте подчеркнул, что для Украины ценности, которые наследует ЕС, являются "путем возвращения домой", и поэтому он прибыл в Брюссель - чтобы защитить путь домой всех украинцев и украинок.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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