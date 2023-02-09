Глава Европарламента: должны обеспечить Украине максимально быстрый процесс присоединения

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Европейского парламента Роберта Метсола на заседании Европарламента с участием Президента Украины Владимира Зеленского указала, что будущее народа Украины - в ЕС и нужно обеспечить ей максимально быстрый процесс присоединения, пишет УНН.

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"Мы понимаем, что вы боретесь не только за свои ценности, но и за наши. За те идеалы, которые связывают нас как сестер и братьев. Это делает нас всех европейцами. Потому что Украина – это Европа, и будущее вашего народа – в Европейском Союзе", - указала Метсола.

"Мы знаем, какую жертву принес ваш народ для Европы, и мы должны почтить ее не только словами, но и действиями: при наличии политической воли обеспечить более легкую торговлю и максимально быстрый процесс присоединения. Средствами для вашего народа, помощью в восстановлении, подготовкой ваших войск. С боевой техникой и системами защиты, которые вам необходимы, чтобы победить", - отметила глава Европарламента.

Она подчеркнула, что "наш ответ должен быть пропорционален угрозе, а угроза экзистенциальна".

Дополнение

Метсола призвала страны ЕС предоставить Украине системы дальнего действия и истребители.