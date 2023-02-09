Предоставление оружия является "развивающимся процессом" - Блинкен о самолетах для Украины

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен ответил на вопрос о перспективе предоставления самолетов Украине. В частности, о процессе предоставления оружия Украине госсекретарь отметил, что речь идет о "процессе, который развивается", пишет УНН со ссылкой на Голос Америки.

Цитата

“Мы будем продолжать в тесном сотрудничестве с украинцами и партнерами делать выводы о том, что, по нашему мнению, нужно Украине и что может быть наиболее эффективно сегодня”, - сказал Блинкен во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, состоявшейся в среду в Вашингтоне.

По словам госсекретаря, военная помощь Украине во время войны менялась в соответствии с тем, как менялся характер агрессии россии.

“Так же менялась и наша поддержка, мы всегда хотели убедиться, что у Украины есть в своих руках оборудование, которое ей понадобится для защиты в этот момент. Не менее важно умение украинцев эффективно его использовать. И это требует, в некоторых случаях, серьезной подготовки. И, наконец, все это нужно объединить в единую целостную стратегию”, - сказал Блинкен.

Дополнение

Президент США Джо Байден заявлял о том, что его страна не намерена поставлять Украине истребители F-16. Позже уточнил, что будет обсуждать с Президентом Владимиром Зеленским последние запросы Украины на современное вооружение.