Данилов о роли путина в деле MH17: только он мог принять решение о передвижении ЗРК «Бук»

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украинская сторона с самого начала понимала, что решения о передвижениях таких средств поражения как ЗРК «Бук», в россии может приниматься только владимиром путиным. Об этом в интервью российскому оппозиционному СМИ «Настоящее время» сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.

«Принятие непосредственно по его указке главнокомандующего», - так Данилов прокомментировал обнародованный 8 февраля перехват телефонного разговора президента рф владимира путина с так называемым главой "лнр" Игорем Плотницким в 2017 году. Обнародованный следователями по делу MH17 разговор является доказательством того, что диктатор лично давал указания о предоставлении тяжелого вооружения боевикам.

Цитата

«По-другому в России ничего не происходит. Если мне кто-то говорит, что там какой-то командир полка или бригады, или батальона может принимать какое-то решение для передвижения именно зенитно-ракетных комплексов "Бук", которые несли угрозу для гражданских самолетов, в России такого нет. Там все решения принимаются только с того момента, когда Путин скажет "да". И это была их большая ошибка. К большому сожалению, Европа слишком долго рассматривала эти вещи, которые были абсолютно понятны для нашего общества, для людей, которые имеют мозги, для того, чтобы сказать это, прошло восемь с половиной лет. Хотя мы с самого начала понимали, что, кроме Путина, команды по передвижению таких средств поражения никто в России принимать не может. Таких людей в России нет», - заявил Данилов.

Дополнение

В Офисе Генерального прокурора Украины отреагировали на публикацию вероятно перехваченного разговора путина и Плотницкого, отметив, что, то, о чем "все украинцы знали давно, сегодня прозвучало официально" как вывод совместной следственной группы по расследованию катастрофы рейса MH17.

"Теперь ни у кого нет сомнений в причастности к ней высшего руководства рф. Именно президент страны-агрессора отдал преступный приказ о поставках вооружения группировкам "днр" и "лнр". Именно это стало первопричиной трагедии, которая унесла жизни 298 мирных людей", - отметил генпрокурор Андрей Костин.