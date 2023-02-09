Байден заявил, что путин "уже потерял Украину"

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент США Джо Байден в среду заявил, что президент рф владимир путин "уже потерял Украину", добавив, что помощь Украине во время российского вторжения бессрочна, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

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"путин ни за что не сможет – он уже потерял Украину", - сказал Байден.

"Он думал, что если он вторгнется в Украину, то, во-первых, его будут приветствовать все русскоязычные, скажут: «Заходи». Во-вторых, он думал, что произойдет то, что НАТО развалится, НАТО не будет ничего делать, они побоятся действовать", - отметил он.

"Подумайте, ничего из этого не происходит", - сказал он в интервью PBS NewsHour на следующий день после того, как выступил с обращением о состоянии страны.

Детали

Байден сказал, что НАТО координирует поддержку Украины, несмотря на то, что путин думал, что этого не будет.

Байден также отклонил критику со стороны небольшой группы законодателей-республиканцев, предположивших, что слишком много помощи США поступает Украине. Джуди Вудрафф из PBS вспомнила о законодателе Джиме Джордане, который предложил, чтобы деньги, потраченные в Украине, передавали американцам, и Байден рассмеялся.

"Если эти ребята не хотят помогать Украине, я понимаю, они не хотят этого делать, но что они будут делать, когда… россия катится через Украину, либо в беларусь, либо куда-нибудь еще?" – добавил он.

На вопрос, является ли помощь Украине бессрочной, Байден ответил: "Да, является".

Дополнение

Президент Джо Байден в речи “О состоянии государства” заявил, что США будут стоять с Украиной столько, сколько потребуется.