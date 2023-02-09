Зеленский рассказал в Евросовете о попытке россии разрушить политическую ситуацию в Молдове

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете рассказал, что предупредил свою молдавскую коллегу, Майю Санду, о попытке россии разрушить политическую ситуацию в Молдове. По его словам, это не первый случай, когда страна-агрессор пытается дестабилизировать ситуацию в Европе, передает УНН.

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"Недавно я говорил с Санду, президентом Молдовы, и проинформировал ее о том, что удалось перехватить нашей разведке – подробный российский план разрушения политической ситуации в Молдове. Российский документ, показывающий кто, когда, где, в результате каких действий собирается сломать демократический порядок Молдовы и установить свой контроль над ней... Услышав о его происхождении, я предупредил Молдову, чтобы защитить", - рассказал Президент.

Детали

Он добавил, что украинской стороне неизвестно, отдала ли москва "приказ действовать согласно этому плану", но подчеркнул, что это не первый случай такой деятельности страны-агрессора.

"Вы видели и другие попытки такой российской диверсионной и дестабилизационной активности. Мы с вами оберегаем Европу от режима, который доказал, что у него только одно стремление – уничтожить свободу Европы, быть авторитарным хозяином на континенте. Да, для этого режима наш общий европейский дом - это лишь территория с ресурсами и достояниями, которую якобы можно захватить, или поставить под контроль, чтобы они властвовали, где хотят, и грабили или эксплуатировали, что хотят", - отметил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте заявил, что сегодня Украина и Европа борются против "наибольшей антиевропейской силы".