Зеленский на саммите ЕС призвал к скорости принятия решений

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Евросоюз должен быстрее принимать решения, поскольку страна-агрессор "имеет совершенно разный инструментарий" для дестабилизации ситуации в Европе, а также создания новой угрозы - гибридной или прямой. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете, пишет УНН.

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"россия имеет совершенно разный инструментарий, и он не только против Украины, Молдовы, стран Балтии, Польши или других соседствующих с россией. Мы видели это, в частности, и на Балканах, и, к сожалению, снова можем увидеть это в любой момент в любом регионе в Европе, если кому-то в Москве просто захочется составить очередной противозаконный, насильственный или захватнический план новой агрессии – гибридной или прямой. Всегда ли будем успевать защищаться? Нам нужна скорость в принятии решений и надежность", - заключил он.

Детали

Президент отметил, что сегодня Европа, кроме свободы и единства, должна обеспечить безопасность и ее долгосрочность, поскольку без нее "все остальное хрупкое". По словам Зеленского, ЕС "уже на пути к такой безопасности, сделаны фундаментальные шаги, но нужно пройти весь этот путь".

"Я благодарю каждого, кто в течение этого года, когда российская агрессивность стала самой большой, вы неизменно становитесь сильнее. Европа стала крепче благодаря вашим личным действиям и решениям. Даже когда были колебания и споры, вы все равно находили возможность этих общих, сильных решений", - заметил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском совете рассказал, что предупредил свою молдавскую коллегу Майю Санду о попытке россии разрушить политическую ситуацию в Молдове.