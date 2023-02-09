Руководитель ОП заявил, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины "решен"

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины "решен", пишет УНН.

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"Вопрос дальнобойного оружия и истребителей для Украины решен", - написал Ермак в Telegram.

Он не стал приводить подробностей, добавив: "Детали чуть позже".

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Президент Владимир Зеленский сообщил по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом 8 февраля, что стороны "обсудили возможности поставки Украине необходимого оружия, вопросы продолжения экономической, политической поддержки и усиления санкционной политики в отношении государства-агрессора".

И пообщались о реализации формулы мира, которая "способна обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права".

9 февраля Зеленский находится на саммите ЕС в Брюсселе. Накануне он сказал, что сегодня собирается продолжить переговоры с лидерами ЕС.