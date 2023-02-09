Новости: Политика
9 февраля 2023, 15:08 • Анна Мурашко • 22935
В Киеве проводят демонтаж памятника генералу Ватутину
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве сейчас происходит демонтаж памятника генералу армии Николаю Ватутину, передает УНН.
Сегодня начали процесс демонтажа памятник генералу Ватутину в столице.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что таким образом Украина преодолевает последствия русификации и тоталитаризма.
Дополнение
9 февраля памятник советскому летчику Чкалову демонтировали в Киеве.
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram