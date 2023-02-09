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В Киеве проводят демонтаж памятника генералу Ватутину

В Киеве проводят демонтаж памятника генералу Ватутину

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве сейчас происходит демонтаж памятника генералу армии Николаю Ватутину, передает УНН.

Сегодня начали процесс демонтажа памятник генералу Ватутину в столице.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что таким образом Украина преодолевает последствия русификации и тоталитаризма.

Дополнение

9 февраля памятник советскому летчику Чкалову демонтировали в Киеве.

Источник: УНН
Теги: Киев, памятник, декоммунизация
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