Вся помощь, которую Европа оказывает Украине - это о безопасности – Зеленский

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете поблагодарил страны-члены Евросоюза за предоставленную финансовую, экономическую, энергетическую и военную помощь Украине для борьбы с российской агрессией, и отметил, что это касается не только украинской, но и европейской безопасности. Кроме этого, он призвал усилить динамику сотрудничества мощнее, чем страна-агрессор мобилизует свой потенциал, передает корреспондент УНН.

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"Мы должны усиливать динамику нашего сотрудничества мощнее, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал. Я благодарен каждому народу Европы, который чувствует, что украинские воины при соответствующей поддержке способны уничтожить террор, несущий россия и любые агрессивные действия против людей и Европы

Благодарен за экономическую и энергетическую солидарность, что вы помогаете нам сохранять финансовую, социальную стабильность в Украине даже в условиях полномасштабной войны. Спасибо за все предоставленные вами пакеты финансовой и энергетической помощи. И все это также о безопасности не только нашего народа, но и всего европейского сообщества", - заявил Президент.

Детали

Кроме этого, Зеленский отметил, что российские энергоносители "больше никогда не будут оружием" против Европы, а жители стран ЕС "наконец-то увидели, как в россии относятся к европейцам и к энергосистеме на континенте в целом". Президент также поблагодарил за санкционные пакеты против рф и призвал усилить давление на страну-агрессора, чтобы "лишить кремль возможности воевать".

"Достаточно ли они (пакеты санций – ред) ограничили российский агрессивный потенциал? Это путь, который нужно пройти полностью. Мы же можем анализировать, как эти санкции действуют, чтобы у них (россиян – ред.) не было ни возможности, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны в Европе или на провоцирование каких-либо кризисов, пока не будет уничтожен источник этой угрозы", - подытожил украинский лидер.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз быстрее принимать решения, поскольку страна-агрессор "имеет совершенно разный инструментарий" для дестабилизации ситуации в Европе, а также создания новой угрозы - гибридной или прямой.