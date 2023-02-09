Зеленский поговорил с Орбаном о нефтепроводе - Ермак

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о нефтепроводе, которым Венгрия получает нефтепродукты. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram, пишет УНН.

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"А теперь еще хорошие новости. Президент Владимир Зеленский в Европарламенте подробно остановился на санкциях против Росатома. Украина их ввела, дальше - шаг за ЕС. Похоже, все будет ок. Большинство поддерживает антироссийские санкции, а также трибунал над российскими преступниками" , - сообщил Ермак и добавил: "Владимир Зеленский напомнил Виктору Орбану, что именно Украина защищает нефтепровод, которым Венгрия получает нефтепродукты… Вопрос использования замороженных активов россиян в интересах Украины также в повестке дня".

Дополнение

МИД недавно обратил внимание на антиукраинскую риторику, которая уже долгое время звучит со стороны венгерского руководства, и заявил, что она абсолютно неприемлема и наносит серьезный ущерб украинско-венгерским отношениям.