В Киеве снесли памятник генералу Ватутину

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве демонтировали памятник генералу советской армии Николаю Ватутину, передает УНН.

В столице демонтировали памятник генералу Ватутину, установленный в 1948 году на месте его захоронения на входе в Мариинский парк.

Коммунальщики сняли с помощью крана с постамента бронзовую скульптуру высотой 3,65 м.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что таким образом Украина преодолевает последствия русификации и тоталитаризма.

Дополнение

9 февраля памятник советскому летчику Чкалову демонтировали в Киеве.



