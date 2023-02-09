Новости: Политика
9 февраля 2023, 15:28 • Анна Мурашко • 24120
В Киеве снесли памятник генералу Ватутину
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве демонтировали памятник генералу советской армии Николаю Ватутину, передает УНН.
В столице демонтировали памятник генералу Ватутину, установленный в 1948 году на месте его захоронения на входе в Мариинский парк.
Коммунальщики сняли с помощью крана с постамента бронзовую скульптуру высотой 3,65 м.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко подчеркнул, что таким образом Украина преодолевает последствия русификации и тоталитаризма.
Дополнение
9 февраля памятник советскому летчику Чкалову демонтировали в Киеве.
Источник: УНН
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